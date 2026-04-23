Ministros de Trabajo de la región abordan retos del empleo en encuentro regional

Al encuentro asistieron ministros y representantes de los ministerios de Trabajo de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Belice.

Ciudad de Panamá/Con la participación de autoridades laborales de Centroamérica y República Dominicana, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inauguró la tercera reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de la región, un espacio orientado a impulsar políticas públicas en materia de empleo digno y desarrollo sociolaboral.

Durante el encuentro, la viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, destacó que este foro permite el intercambio de buenas prácticas en áreas clave como la empleabilidad, la estabilidad laboral y la reducción de la precariedad en el empleo.

La jornada también contó con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes abordaron los principales desafíos que enfrenta la región, entre ellos la alta informalidad laboral y el impacto de la inteligencia artificial.

Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, señaló que más del 50% de la población en América Latina se encuentra en condiciones de informalidad, lo que representa uno de los mayores retos para los gobiernos.

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Asimismo, desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) se destacó la importancia de fortalecer acciones que garanticen los derechos laborales de la población migrante, considerada especialmente vulnerable.

La secretaria general de la SISCA, Ana Aguilar, subrayó que el acceso al trabajo es fundamental para la consolidación de los medios de vida de estas poblaciones.

“Es fundamental el apoyo a esta población y la garantía de los derechos laborales para poblaciones que están especialmente vulneradas como los migrantes”, indicó.

Al encuentro asistieron ministros y representantes de los ministerios de Trabajo de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Belice y Panamá, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación regional para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

Con información de Jessica Román