Ministros de Trabajo de Centroamérica y el Caribe se reúnen en Panamá para abordar retos laborales

Este encuentro regional busca, además, fortalecer la cooperación entre los países participantes y avanzar en la protección de los derechos laborales , en medio de un contexto económico y social que exige respuestas conjuntas.

Panamá inauguró la tercera reunión del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, un encuentro regional que reúne a autoridades laborales con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas al empleo digno y al desarrollo sociolaboral.

La actividad, liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, cuenta con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), quienes abordan los principales retos que enfrenta la región en materia laboral.

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Durante el encuentro se destacó la importancia del intercambio de buenas prácticas entre países para mejorar la empleabilidad, promover la estabilidad laboral y evitar la precarización del empleo. Además, se planteó la necesidad de fortalecer y adaptar las políticas públicas para que tengan un impacto directo en la población, explicó Ana Soberón, viceministra de Trabajo.

Uno de los ejes centrales de la reunión es la erradicación del trabajo infantil, un desafío que continúa siendo prioritario en la región y que requiere acciones coordinadas entre los Estados.

Las autoridades también subrayaron que Panamá mantiene su enfoque en la atracción de inversión extranjera como motor de generación de empleo, destacando el rol del sector privado como principal impulsor del mercado laboral, con el acompañamiento del Estado para reducir la tasa de desempleo, que actualmente ronda el 10%.

Este encuentro regional busca, además, fortalecer la cooperación entre los países participantes y avanzar en la protección de los derechos laborales, en medio de un contexto económico y social que exige respuestas conjuntas.

Información de Jessica Román