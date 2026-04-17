Ministra de Trabajo se refiere a caso de obreros extranjeros en el Cuarto Puente y la situación de Pedidos Ya

Muñoz explicó que la entidad no regula directamente a las plataformas digitales, sino que su competencia se limita a las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.

Ciudad de Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se refirió a la situación de los repartidores motorizados de plataformas digitales, y del caso de Pedidos Ya, señalando que, bajo el enfoque actual de su administración, estos no son considerados trabajadores formales, sino prestadores de servicios.

“Los motorizados de estas plataformas son informales o brindan un servicio profesional”, expresó Muñoz, al tiempo que indicó que, hasta el momento, no ha existido un acercamiento formal entre estas empresas y el Ministerio de Trabajo.

Muñoz explicó que la entidad no regula directamente a las plataformas digitales, sino que su competencia se limita a las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. En ese sentido, sostuvo que estas aplicaciones operan actualmente bajo esquemas de servicios entre partes, similares a los de cualquier proveedor independiente.

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No obstante, la ministra propuso establecer una mesa interinstitucional como punto de partida para discutir el tema. “Sentémonos en una mesa, porque el Ministerio no es el que regula las plataformas”, afirmó.

Como parte de esa posible discusión, Muñoz enfatizó que uno de los principales planteamientos de la institución será el cumplimiento de los porcentajes de mano de obra panameña, en caso de que estas actividades pasen a ser consideradas dentro del ámbito laboral formal.

“Para que una empresa tenga trabajadores, tiene que contar con un 90% o 85% de panameños. En el momento en que esto se regule como materia laboral, el 90% de los motorizados tendrían que ser panameños”, señaló.

Muñoz también cuestionó el uso del término “trabajadores” en publicaciones y redes sociales al referirse a los repartidores de estas plataformas. “Son motorizados que brindan un servicio”, reiteró.

Cuestionamientos por condiciones laborales en el Cuarto Puente

En otro tema, la ministra de Trabajo se refirió a una huelga registrada recientemente por trabajadores vinculados al proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, donde aseguró que existe un desbalance en la proporción de mano de obra extranjera frente a la nacional.

Muñoz indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, el 90% de los trabajadores debe ser panameño, situación que, según afirmó, no se estaría cumpliendo en este proyecto. Además, señaló preocupaciones relacionadas con diferencias en condiciones laborales, salarios y trato entre trabajadores.

“Yo llegué a la empresa y la verdad es que fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina, mientras los trabajadores asiáticos están en otra, bien atendidos. Los invito cuando quieran a que vayamos a ver”, expresó.

La funcionaria detalló que otorgó un plazo de 10 días tanto a la empresa principal como a la subcontratista para corregir las irregularidades detectadas.

“Vi un comedor para trabajadores panameños, mientras que los trabajadores asiáticos tenían contenedores con aire acondicionado y sillones, realizando trabajos que perfectamente pueden hacer los panameños”, afirmó.

Muñoz subrayó que el objetivo es atacar el desempleo desde la raíz y reiteró el llamado a las empresas a cumplir con la normativa laboral. “Aquí no hay categorías de trabajadores, los panameños se respetan”, enfatizó.

Finalmente, indicó que el Ministerio de Trabajo mantiene revisiones en las planillas, ya que, según explicó, algunos trabajadores extranjeros estarían siendo contratados bajo categorías que no corresponden, lo que impediría cumplir con el porcentaje legal establecido.

Consorcio Cuarto Puente reacciona

El Consorcio del Cuarto Puente informó en comunicado que "atendió la inspección realizada por el Mitradel y entregó toda la documentación para la debida verificación del estatus de los trabajadores por parte de las autoridades, que realizan la investigación pertinente".

Señalaron que, "para atender las observaciones en las áreas de trabajo, el equipo diseña un plan de mejoras y adecuaciones que se implementará de inmediato en los puntos específicos donde se debe reforzar".

El Consorcio reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normativas legales y la protección de los trabajadores que construyen la obra de vialidad y conectividad más grande de Panamá en la última década.

Con información de Luis Jiménez.