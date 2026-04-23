CADE 2026: OCDE marca la agenda en conferencia empresarial y Panamá apunta a estándares más altos

Bajo un enfoque centrado en buenas prácticas, expertos nacionales e internacionales abordaron la necesidad de fortalecer políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno.

Panamá/La Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, CADE 2026, puso sobre la mesa el desafío de Panamá de avanzar hacia estándares internacionales, en el contexto de sus aspiraciones de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.

Bajo un enfoque centrado en buenas prácticas, expertos nacionales e internacionales abordaron la necesidad de fortalecer políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno. En ese sentido, se destacó que el camino hacia la OCDE implica adoptar reglas claras y elevar los niveles institucionales del país.

Giulia De Sanctis, de Apede, explicó el alcance de esta aspiración. "La idea de pertenecer a la OCDE quiere decir elevar niveles, estándares, reglas claras y entonces, ¿qué significa para las autoridades pertenecer a la OCDE y cuáles son los niveles en los temas, diferentes temas educativos? (…) Es un cambio relevante en todos los temas, en todos los sectores de nuestro país”.

Durante el evento también participó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quien abordó temas relacionados con la importancia de contar con instituciones confiables y una gobernanza pública enfocada en la lucha contra la corrupción.

En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió al avance del registro de beneficiarios del programa Cepanim, que proyecta alcanzar a unas 400 mil personas. Hasta el momento, indicó, cerca de 100 mil ya se han inscrito, lo que representa un 25% del total previsto.

Chapman reconoció que el proceso tuvo dificultades al inicio, pero aseguró que han sido superadas. “Está avanzando muy bien, hubo fallas técnicas al inicio que ya han sido superadas (…) y los reportes que he estado recibiendo es que se ha ido incrementando de una forma muy acelerada”, señaló.

También destacó que se han implementado alternativas para facilitar el acceso al registro, especialmente para adultos mayores. “Hay adultos mayores que prefieren esto manejarlo a través del contacto humano y eso también se está brindando (…) algunos van a preferir hacerlo en ese contacto humano y se les está atendiendo”, explicó.

El evento reflejó el interés del sector empresarial y de las autoridades en avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en estándares internacionales, en un proceso que implica cambios estructurales en distintos sectores del país.

Con información de Elizabeth González.