PRD denuncia supuestas irregularidades en procesos judiciales y advierte sobre riesgos a la institucionalidad

El partido advirtió sobre la supuesta utilización de informes y evidencias cuya consistencia y veracidad generan dudas razonables.

Ciudad de Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) emitió un comunicado dirigido al país en el que expresó su preocupación por las investigaciones y procesos legales que actualmente involucran a miembros de su colectivo político.

En el documento, el partido señaló que estos hechos no pueden interpretarse como situaciones aisladas, sino como parte de un contexto que, a su juicio, amerita una reflexión sobre la forma en que se están desarrollando ciertas actuaciones. En ese sentido, advirtieron sobre la supuesta utilización de informes y evidencias cuya consistencia y veracidad generan dudas razonables.

El PRD reiteró que todo ciudadano tiene derecho a enfrentar la justicia con plenas garantías, en estricto apego a la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que calificaron como innegociables.

Asimismo, el colectivo denunció lo que considera el uso de medidas desproporcionadas y la elaboración de informes con inconsistencias, lo que, según indicaron, podría afectar derechos fundamentales y debilitar la confianza en las instituciones del país.

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En el comunicado, también se advierte sobre el riesgo de que la justicia sea percibida como selectiva o utilizada como herramienta de presión política.

“Cuando esto ocurre, no solo se afecta a quienes están siendo investigados, sino a la credibilidad del sistema en su conjunto”, señala el texto.

El partido recordó además que la Constitución Política de Panamá establece claramente los límites y competencias de cada órgano del Estado, y advirtió que cualquier extralimitación de funciones representa una amenaza para la separación de poderes y el orden democrático.

Finalmente, el PRD hizo un llamado a las autoridades competentes a actuar con objetividad, transparencia y respeto al marco constitucional, garantizando que cada proceso se desarrolle conforme a la ley y sin interferencias.