Parlacen: Bancada panameña aclara que no es su competencia juramentar a Cortizo y Carrizo

Ciudad de Panamá/Diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas restan importancia a las amenazas de su presidente Ricardo Martinelli de revocarles el mandato si apoyaban la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, aunque el tema no estaba en agenda.

Los diputados de la bancada panameña en el Parlacen se reunieron este miércoles en su sede de Amador.

Según se explicó en la agenda, solo se contemplaron temas presupuestarios, nada de la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y su exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Giselle Burillo, diputada del Parlacen por Realizando Metas, también se refirió a las amenazas del presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, de revocar el mandato de sus diputados que apoyaran la juramentación de Cortizo y Carrizo.

Burillo explicó que la bancada de Panamá solo puede juramentar diputados suplentes y que, en el caso de expresidentes y exvicepresidentes, estos deben ser juramentados por sesión plenaria del Parlacen.

Dorindo Cortés, diputado PRD en el Parlacen, explicó que en la sesión de septiembre y octubre estuvo en agenda la juramentación de Cortizo y Carrizo, pero que la junta directiva decidió sacarla de la agenda.

La próxima reunión plenaria del Parlacen en Guatemala será a finales de noviembre, pero todavía no hay agenda.

En la sesión de este miércoles, participó el expresidente Juan Carlos Varela, quien evitó dar declaraciones e insistió en que hablaría en la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñismo el próximo 23 de noviembre.