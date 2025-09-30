Tribunal Electoral confirma que elecciones al Parlacen implicarán aumento de presupuesto y elección a nivel nacional

En su fallo, publicado en la Gaceta Oficial del 25 de septiembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el mecanismo vigente, que vinculaba la elección de los diputados al Parlacen con el resultado de los comicios presidenciales.

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) confirmó que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que modifica el mecanismo de elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que obligará a un ajuste presupuestario de cara a las elecciones generales de 2029.

“Ya se produjo el fallo de la Corte, y el fallo es mandatorio. Nosotros, el TE, respetamos los fallos de la Corte y tenemos que llevar adelante la elección que allí se decidió, y vamos a estar preparados para hacerlo”, aseguró el director nacional de Organización Electoral, Rubén Darío González.

El funcionario precisó que el cambio implica organizar una elección a nivel nacional para escoger a 20 diputados, lo que incrementará los costos del proceso electoral.

Tendríamos que solicitar el presupuesto correspondiente para llevar a cabo este mecanismo. Entiendo que hasta ahora es a nivel nacional”, explicó.

Adecuaciones en partidos y reformas

El director agregó que los partidos políticos también deberán ajustar sus estatutos, en especial en lo relativo a las postulaciones.

“De que vamos a estar preparados para ese evento, lo vamos a estar”, enfatizó, al tiempo que adelantó que el tema ya se discute con los magistrados del Tribunal Electoral para definir cómo será planteado dentro de las reformas electorales que analiza en estos días la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Lo que dijo la Corte y el nuevo escenario político

En su fallo, publicado en la Gaceta Oficial del 25 de septiembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el mecanismo vigente, que vinculaba la elección de los diputados al Parlacen con el resultado de los comicios presidenciales.

“Que los electores voten por una lista cerrada para elegir a los diputados del Parlacen y cuya elección depende del resultado obtenido en los comicios presidenciales contraviene el principio de representación proporcional fijado en la Constitución”, establece la resolución. Añade que dichas normas contravenían principios constitucionales como la representación proporcional y el voto directo, al supeditar la asignación de curules del Parlacen a los resultados de la elección presidencial.

En la actualidad, los panameños eligen a la bancada de 20 diputados que sesiona en Guatemala, sede principal del Parlacen, a través de los votos que respaldan a los candidatos presidenciales.

Los partidos políticos y los candidatos independientes pueden presentar una nómina de al menos 20 diputados, que se eligen en el orden en que fueron postulados. Estas figuras, muchas veces, son escogidas a dedo por las cúpulas partidistas o por los independientes, favoreciendo así a allegados.

Con esta decisión, los comicios del 2029 para elegir diputados al Parlacen deberán organizarse de manera similar a los de la Asamblea Nacional: cada candidato tendrá que salir a buscar votos propios, bajo el principio del voto directo y la representación proporcional.