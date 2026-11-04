Minsa confirma 90 casos de malaria: 85 en Merca Panamá y 5 en el Parque Camino de Cruces

Los contagios en la reserva natural corresponden a estudiantes de guardaparques e instructor; el brote se suma a los 85 reportados en Merca Panamá.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) confirmó la detección de cinco casos de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces, acumulando un total de 90 contagios confirmados en la Región Metropolitana de Salud al sumar los registrados en el área de Merca Panamá.

El Dr. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, informó que los infectados en la reserva natural corresponden a un grupo que acampaba en el sitio como parte de su formación técnica.

"Eran estudiantes; cuatro estudiantes estaban realizando sus prácticas para ser guardabosques con un instructor. Estas personas dormían en el área del Parque Camino de Cruces y han sido confirmadas con la enfermedad de malaria", detalló el Dr. Jonathan Guerra.

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Operativos de vigilancia y control en Merca Panamá

Tras la detección de los casos en el parque natural, las autoridades sanitarias desplegaron equipos de control vectorial para tomar muestras de laboratorio, así como labores intensivas de fumigación y nebulización en el área protegida para frenar la transmisión del mosquito vector.

Este foco en el parque natural se integra al brote principal registrado en el sector comercial de la capital, donde el Ministerio de Salud mantiene intervenciones diarias.

"Hasta la fecha tenemos documentados y confirmados 85 casos de malaria relacionados con personas que pernoctan o ingresan al área de los alrededores de Merca Panamá", puntualizó el Dr. Guerra.

Para abordar la situación integralmente, el Minsa instaló un puesto fijo de atención en el mercado de abastos, mediante el cual se han aplicado más de 600 pruebas de laboratorio a trabajadores, visitantes y residentes del sector, logrando captar pacientes en etapas iniciales.

Además, las jornadas de sanidad se han extendido hacia zonas boscosas colindantes y comunidades vecinas en el corregimiento de Ancón.

Todos los pacientes diagnosticados se encuentran bajo tratamiento médico supervisado. En tanto, las autoridades sanitarias evalúan la coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) respecto a las medidas que se tomarán en el Parque Nacional Camino de Cruces.

Con información de Kayra Saldaña.