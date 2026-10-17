Minsa invertirá más de $30 millones en nuevo Hospital del Oriente Chiricano

La construcción comenzará con la instalación de un hospital temporal para mantener la atención médica mientras se desarrollan las obras.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció una inversión superior a los 30 millones de dólares para construir un nuevo Hospital del Oriente Chiricano, ubicado en San Félix. La instalación sufrió daños a raíz del sismo registrado el pasado 9 de octubre.

El funcionario explicó que, antes de iniciar la construcción, la empresa encargada del proyecto deberá habilitar un hospital modular temporal. La medida busca mantener los servicios médicos mientras se realizan los trabajos en la nueva infraestructura.

Este hospital atiende a más de 170 mil personas de la comarca Ngäbe Buglé y de sectores de la provincia de Chiriquí, además de viajeros que transitan por la carretera Panamericana. Entre sus servicios están urgencias, maternidad, neonatología, hospitalización, pediatría y medicina interna.

El hospital tiene 62 años de construido y su última intervención importante se realizó en 2007. Tras el reciente sismo, los daños se concentraron principalmente en las estructuras más antiguas, donde funcionan áreas como hospitalización, pediatría, maternidad y neonatología.

La reconstrucción también contempla otras instalaciones de salud afectadas por el terremoto. El Minsa anunció la demolición y construcción de ocho centros, entre ellos el Hospital de Tonosí y los centros de salud de Mariato, La Colorada, La Pitaloza, Río de Jesús y Cerro Viejo. Para estas obras se calcula una inversión superior a los 3.3 millones de dólares.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha identificado daños de distinta magnitud en 118 instalaciones sanitarias de ocho provincias y una comarca. Las reparaciones requieren una inversión estimada de 53 millones de dólares, mientras continúan las evaluaciones para recuperar los centros afectados y mantener la atención a la población.

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