Ulloa pide 'cambio de actitudes y políticas claras' ante crisis de la Senniaf

La crisis del Senniaf ha reavivado el debate nacional sobre el sistema de protección de la niñez en Panamá.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se pronunció sobre la crisis que atraviesa la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), haciendo un llamado urgente a transformar la forma en que el Estado y la sociedad atienden a la niñez.

“Creo que tiene que ser un cambio de actitudes y de políticas claras sobre la atención que como Estado, pero también como sociedad, tenemos frente a la niñez”, expresó Ulloa, al tiempo que advirtió que no se trata de trasladar responsabilidades, sino de asumirlas de manera integral.

Las declaraciones se dan en medio de una crisis institucional que ha golpeado al Senniaf en los últimos meses, marcada por denuncias sobre deficiencias en la protección de menores, cuestionamientos a la gestión y una creciente presión pública. Este escenario derivó en la salida de la exdirectora Ana Fábrega, en medio de críticas por la falta de respuestas efectivas ante situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.

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Tras su salida, el Senniaf ha enfrentado un proceso de reestructuración y revisión interna, mientras persisten las exigencias de mayor transparencia y mejoras en los mecanismos de atención y protección.

Ulloa insistió en que el enfoque debe centrarse en los menores y no en disputas institucionales. “No podemos echarnos la culpa unos a otros, mientras tanto los principales, que son nuestros jóvenes, no están recibiendo la debida atención”, señaló.

El arzobispo también advirtió que limitarse a cambios superficiales o “pasar de un titular a otro” no resolverá la problemática de fondo, subrayando la necesidad de políticas sostenidas y compromiso real de todos los sectores.

La crisis del Senniaf ha reavivado el debate nacional sobre el sistema de protección de la niñez en Panamá.