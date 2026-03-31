Confirman condena de 44 años de prisión por delitos sexuales contra una menor en Panamá

El hombre fue declarado culpable de actos libidinosos, violación y corrupción de menores, todos agravados, además del delito de quebrantamiento de medidas de protección y sanciones dictadas a favor de la víctima.

Un tribunal de apelaciones confirmó la condena de 44 años de prisión impuesta a un hombre hallado culpable de múltiples delitos sexuales en perjuicio de una menor de 15 años, hechos ocurridos en los sectores de Juan Díaz y San Miguelito.

La decisión se logró tras la sustentación de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, que presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que acreditaron la comisión de los delitos y la responsabilidad penal del acusado.

El hombre fue declarado culpable de actos libidinosos, violación y corrupción de menores, todos agravados, además del delito de quebrantamiento de medidas de protección y sanciones dictadas a favor de la víctima.

Te puede interesar: Asamblea abre proceso para designar reemplazo del magistrado Alfredo Juncá

El fallo del Tribunal de Juicio fue ratificado de manera unánime en segunda instancia, manteniendo tanto la pena principal como la accesoria de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en entornos donde haya presencia de menores, como parques, centros deportivos, parvularios o áreas similares.

Hechos se extendieron por varios años

De acuerdo con la investigación, los abusos se registraron en reiteradas ocasiones desde el año 2019 en el corregimiento de Juan Díaz, y posteriormente entre octubre de 2021 y 2022 en el sector de Cerro Viento.

Durante ese periodo, el condenado obligó a la menor a participar en conductas de naturaleza sexual y, además, incumplió una medida de protección previamente dictada a favor de la víctima.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar ejerciendo la acción penal en defensa de las víctimas, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, especialmente en casos que involucran delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.