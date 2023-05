Moradores de comunidad en Antón cierran vía por falta de agua potable

Antón, Coclé/Residentes de Los Pantanos en el distrito de Antón, provincia de Coclé cerraron la vía principal de esta comunidad como medida de protesta para exigir al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), respuestas por la falta de abastecimiento de agua potable.

Según los residentes, llevan nueve días sin el suministro del servicio. Los moradores aseguraron que llevan más de seis reuniones con funcionarios de la entidad sin conseguir solución al problema.

Jaime Santana, uno de los pobladores del lugar, denunció que el camión cisterna que los abastece solo les provee de agua un día a la semana, lo que los obliga a buscar agua en otros puntos distantes de sus viviendas.

En tanto, Marineth Castillo, otra de las moradoras, indicó que la situación se ha agravado a causa de que llevan una semana sin suministro eléctrico. “Antes venía el agua a ciertas casas a eso de la 1:00 a.m. a 2:00 a.m., pero desde hace 9 días no nos llega ni una gota de agua”, aseveró.

Reacción del Idaan

Anabela Lombardo, directora del Idaan en Coclé, informó que esta tarde maquinarias de la entidad se estarán trasladando a la comunidad de Los Pantanos para efectuar un movimiento de verificación de las líneas en el área.

Además, se reprogramará la entrega de agua través de carros cisternas para brindar el suministro a las comunidades afectadas.

Con información de Natali Reyes