Moradores de La Playita de Bique exigen construcción de puente y denuncian aislamiento durante las lluvias

Unas 600 personas y alrededor de 130 familias aseguran quedar incomunicadas cada vez que las lluvias provocan el desbordamiento de la quebrada. La comunidad espera respuestas del MOP y de la Alcaldía de Arraiján.

Bique, Arraiján/Los moradores de La Playita de Bique, en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, volvieron a alzar su voz para exigir la construcción de un puente que les permita contar con una conexión segura con el resto de la comunidad.

Según los residentes, el problema se mantiene desde hace años y se agudiza durante la temporada lluviosa, cuando el vado habilitado como solución provisional queda cubierto por el agua y el paso hacia sus viviendas se vuelve prácticamente imposible.

Melani, residente de la comunidad, explicó que la construcción del puente fue aprobada en 2022. Sin embargo, no fue hasta enero de 2026 cuando comenzaron los trabajos de un puente modular. La obra, según relató, avanzó durante aproximadamente 15 días y posteriormente quedó paralizada.

Los moradores aseguran que durante meses han enviado cartas y recolectado firmas para solicitar respuestas a las autoridades, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de Arraiján, sin obtener una solución definitiva.

Un vado que se convierte en una amenaza

Mientras esperan la construcción del puente, los residentes dependen de un vado que, de acuerdo con sus testimonios, fue concebido como una estructura temporal.

La vía está sostenida por dos contenedores y presenta un avanzado deterioro. Los moradores advierten que por este punto también circulan camiones vinculados a una constructora de la zona, algunos con cargas que alcanzarían unas 50 toneladas, lo que incrementaría la preocupación por la seguridad de la estructura.

"El vado es una trampa de muerte", afirmó Melani, quien señaló que en la comunidad viven niños, adultos mayores y personas con discapacidad que necesitan una vía de acceso segura.

Cuando llueve, el panorama se complica aún más. La quebrada La Mina arrastra troncos, basura y otros desechos que terminan obstruyendo el paso del agua. Esto provoca que el nivel aumente, sobrepase el vado y corte la circulación.

Pero el problema no termina allí. Los residentes también denuncian que el agua se devuelve hacia las viviendas ubicadas en el área, provocando inundaciones.

Uno de los residentes recordó las dificultades que enfrentan las familias durante las inundaciones y aseguró que varias viviendas han resultado afectadas.

Relató que, pese a haber elevado cuatro bloques el nivel de su vivienda, el agua ha ingresado al inmueble, provocando pérdidas de colchones, camas, estufas, refrigeradoras, sillones y otros enseres.

También mencionó los daños sufridos por una iglesia ubicada cerca de la quebrada, cuyos equipos de sonido se perdieron durante una inundación y no pudieron ser reemplazados.

"Es un poco temeroso, de miedo, porque hay niños y ver el agua ahí mismo en tu casa y no poder hacer nada", expresó el morador.

Los vecinos aseguran que unas ocho viviendas de la zona han sido afectadas por las inundaciones y que deben mantenerse alertas cuando observan señales de que la quebrada comienza a aumentar su caudal.

Una comunidad que asegura tener más de cinco décadas en el lugar

Además del problema de infraestructura, los moradores señalan que existe una disputa relacionada con la titularidad de los terrenos donde se encuentra la comunidad.

Melani indicó que, según los residentes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) reconoce la presencia de la comunidad desde hace 54 años. Agregó que algunos moradores llevan varias décadas viviendo en el sector y que el residente de mayor edad tiene 80 años.

Los vecinos consideran que esta situación también ha incidido en la paralización de la obra y piden a las autoridades que intervengan para encontrar una solución.

La Playita de Bique cuenta con una población estimada de 600 personas, distribuidas en unas 130 familias.

Los moradores también señalan que existe una carretera que conecta Vacamonte con Veracruz, pero aseguran que esta vía todavía no está habilitada oficialmente para ellos, por lo que continúan dependiendo del paso por el vado.

Ante esta situación, los residentes reiteran su llamado al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía de Arraiján para que definan el futuro de la obra y garanticen una vía segura de acceso a la comunidad.

La preocupación principal, dicen, es qué ocurriría ante una emergencia médica o cualquier otra situación que requiera salir rápidamente del sector mientras el paso permanece cubierto por el agua.

Con información de Nicanor Alvarado