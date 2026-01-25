Motorizado muere tras accidente de tránsito en San Félix

San Félix, Chiriquí/Una persona falleció este domingo 25 de enero, luego de un accidente de tránsito registrado en la entrada de Silimin en San Félix, provincia de Chiriquí.

En el accidente se vieron involucrados un motorizado contra un vehículo pick up.

Según los primeros reportes, el hecho se dio cuando un grupo de motociclistas se desplazaba desde David al oriente de Chiriquí, y el auto en retorno no fue advertido por uno de los motorizados, que colisionó con la parte trasera del vehículo, falleciendo en el sitio.

Se trata de la víctima número ocho por accidentes de tránsito en lo que va del año en Chiriquí.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y el Ministerio Público, para asegurar el tráfico en la zona y realizar las investigaciones.

Los residentes del área manifestaron su preocupación porque en la zona se han producido varios accidentes de tránsito.