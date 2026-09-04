‘Muelatón’ en el policentro de San Isidro este domingo a personas previamente programadas

La actividad se desarrollará en el Policentro de Salud de San Isidro a partir de las 5:00 de la mañana.

San Miguelito/La Región de Salud de San Miguelito anunció que este domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la jornada de extracciones dentales denominada “Muelatón”, dirigida exclusivamente a las personas que fueron previamente programadas.

La actividad se desarrollará en el Policentro de Salud de San Isidro a partir de las 5:00 de la mañana, por lo que las autoridades de salud solicitaron a los pacientes acudir con puntualidad.

Entre las recomendaciones para quienes participarán en la jornada está presentarse con su cédula de identidad personal y desayunar antes de la extracción dental.

Asimismo, deberán informar al personal de salud sobre cualquier condición médica, alergia o medicamento que estén tomando, información necesaria para garantizar una atención adecuada y segura.

En el caso de los menores de edad, deberán acudir acompañados por su padre, madre o representante legal.

Las autoridades también exhortaron a los pacientes a seguir las indicaciones del personal de salud durante toda la jornada.

La Región de Salud de San Miguelito reiteró que la atención será brindada únicamente a las personas que hayan sido previamente programadas, por lo que no se atenderán pacientes que no formen parte del listado establecido para esta jornada.