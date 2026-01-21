Mulino se reunió con el presidente de DP World ante interés de establecer operaciones en Panamá

Ciudad de Panamá/En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles una reunión con el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, compañía líder mundial en el sector marítimo y en soluciones integrales para la cadena de suministro.

Durante el encuentro, Sulayem manifestó el gran interés del grupo en establecerse en Panamá, destacando la posición estratégica del país en el mundo, potenciada por el Canal y su servicio al comercio marítimo.

El presidente de DP World indicó que en principio la compañía explora oportunidades para operar en ambos extremos de la vía interoceánica. Entre los puntos clave de evaluación destaca la Zona Libre de Colón.

Por su parte, el presidente Mulino manifestó que su gobierno es abierto a apoyar este tipo de inversiones interesadas en establecerse en Panamá.

A la vez, el mandatario panameño informó a los representantes de DP World que existen otros puntos que podrían ser de interés para este grupo empresarial, como el área especial Panamá-Pacífico.

También destacó otros proyectos que ejecuta la Autoridad del Canal de Panamá, que incluyen dos nuevos megapuertos.