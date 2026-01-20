Mulino confirma que seis jefes de Estado asistirán al Foro Económico Internacional en Panamá

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe lo acompañarán en Panamá los días 28 y 29 de enero para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Han confirmado los mandatarios Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El orador de fondo del Foro Económico será el mandatario brasileño.

También confirmaron su asistencia ministros, viceministros y altos funcionarios de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas.

Entre los expositores figuran cinco exjefes de Estado: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, la costarricense Laura Chinchilla, el chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Además, se contempla la presencia de representantes de organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, OCDE, OPEP y Cepal.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno Nacional, también reunirá a empresarios y líderes globales.

El objetivo es abordar temas urgentes de América Latina y definir acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad de la región.