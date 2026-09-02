Mulino viajará a Ecuador; se reunirá con el presidente Daniel Noboa para temas de inversión, comercio y migración

Paralelo al encuentro de mandatarios, se efectuará una reunión bilateral entre el ministro Moltó y Sahira Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productividad, quienes suscribirán los términos de referencia para un Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre a Guayaquil, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo Daniel Noboa, mandatario de Ecuador. Ambos líderes abordarán temas relacionados con comercio, inversión, migración y seguridad, entre otros.

La llegada del presidente a la Base Aérea Simón Bolívar está programada para las 10:30 a.m., donde será recibido por Roberto Kuri, canciller de la República del Ecuador, y por los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioopo.

En este viaje acompañan al presidente la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, así como Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Paralelo al encuentro de mandatarios, se efectuará una reunión bilateral entre el ministro Moltó y Sahira Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productividad, quienes suscribirán los términos de referencia para un Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá.

Por su parte, el canciller Martínez Acha y Roberto Kuri Pesantes, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, firmarán el Acuerdo Interinstitucional de intercambio de información migratoria.

Tras efectuar las reuniones, el presidente Mulino y su comitiva regresarán a Panamá en horas de la tarde del mismo viernes.