Municipio de Santiago incluye oficinas de Bienestar Animal y Policía Municipal en su presupuesto 2026

Santiago de Veraguas/El Municipio de Santiago, en la provincia de Veraguas, aprobó su presupuesto para el año 2026, el cual asciende a 7.3 millones de dólares e incluye la creación de las oficinas de Bienestar Animal y de la Policía Municipal, dos proyectos considerados prioritarios por la administración local.

De acuerdo con el alcalde de Santiago, Eric Jaén, el Departamento de Bienestar Animal fue restablecido dentro del presupuesto aprobado y tendrá como objetivo principal la implementación de campañas de esterilización, como parte de las acciones para el control y protección de la población animal en el distrito.

“El departamento se creó nuevamente con este presupuesto que ya fue aprobado”, explicó el alcalde.

En cuanto a la Policía Municipal, Jaén indicó que, aunque ya cuenta con asignación presupuestaria, aún se trabaja en la elaboración del acuerdo municipal que permitirá su creación formal.

“Ahora tenemos la tarea de crearla a nivel de un acuerdo municipal, el cual estamos trabajando para presentarlo al Concejo y luego hacer los reclutamientos y entrenamientos correspondientes en conjunto con la Policía Nacional”, detalló.

El proyecto contempla una policía municipal con estilos de patrullaje livianos, utilizando motocicletas y bicicletas para reforzar la vigilancia en el distrito de Santiago.

El presupuesto municipal 2026 fue aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y presenta una disminución de 500 mil dólares en comparación con el presupuesto anterior. No obstante, las autoridades proyectan que la recaudación municipal supere los 5 millones de dólares durante este año.

