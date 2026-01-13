Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras este sábado

Para esta edición, la organización del desfile estima la asistencia de más de 200,000 personas.

La ciudad de Las Tablas se alista para la celebración del tradicional Desfile de las Mil Polleras, programado para este sábado 17 de enero a partir de la 1:00 p.m. El evento recorrerá las principales calles de la población tableña, partiendo desde el paseo Carlos L. López, y contará con una amplia participación de delegaciones folclóricas y visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte de la agenda cultural, para este miércoles se tiene previsto el desarrollo de la Vereda Artesanal, un espacio donde artesanos de todo el país tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, promoviendo el talento local y las tradiciones panameñas.

Para esta edición, la organización del desfile estima la asistencia de más de 200,000 personas, lo que representa un importante impulso para la actividad turística y económica de la región.

El director regional de Turismo, Daniel Pérez, recordó que existen lineamientos específicos sobre la indumentaria permitida durante el desfile.

“Principalmente, las personas que van a participar deben utilizar pollera. Hay muchos tipos de pollera, no están permitidos los vestidos confeccionados con telas estampadas industriales, pero sí el resto de las polleras tradicionales que se conocen, así como las indumentarias permitidas para los caballeros”, indicó.

La Autoridad de Turismo de Panamá, como parte de la organización del Desfile de las Mil Polleras, informó que se han sostenido reuniones de coordinación con los distintos organismos de seguridad, con el objetivo de garantizar que la actividad se desarrolle de forma ordenada y segura para participantes y asistentes.

Con información de Eduardo Vega