Niegan ingreso a dos ecuatorianos por presuntos vínculos con organización criminal

Los extranjeros fueron detectados al arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Manta, Ecuador.

Provincia de Panamá./El Servicio Nacional de Migración informó que negó el ingreso al país a dos ciudadanos ecuatorianos, luego de que las verificaciones de seguridad los vincularan con la organización criminal conocida como "Los Choneros".

Los extranjeros llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Manta, Ecuador, con destino final Panamá.

Las autoridades informaron que, tras las verificaciones realizadas, se determinó que ambos no cumplían con los requisitos para autorizar su ingreso al territorio nacional debido a la información de seguridad que los relaciona con esa estructura delictiva.

Los dos ciudadanos serán retornados a su lugar de procedencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación migratoria vigente.

Así mismo, en horas de la mañana del domingo, agentes de Migración detectaron a un ciudadano de nacionalidad estadounidense que mantenía una orden de arresto por los presuntos delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración de fraude bancario. El hombre fue remitido a las autoridades correspondientes y se le negó el tránsito a través de Panamá.

Dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras detectarse, información que los vincula con una organización criminal.



Conforme a los procedimientos establecidos, ambos fueron devueltos a su país de procedencia. pic.twitter.com/Eb5dV1olgY — Migración Panamá (@migracionpanama) July 4, 2026