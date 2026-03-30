Más de 50 niños participan en procesión infantil de Lunes Santo en La Chorrera

La procesión infantil se consolida así como una tradición emergente en el distrito, que combina devoción, formación religiosa y participación comunitaria durante la Semana Mayor.

Más de 50 niños participaron este Lunes Santo en una procesión infantil realizada en La Chorrera, como parte de las actividades de la Semana Santa, en una iniciativa que busca fortalecer la fe desde edades tempranas.

Los menores llegaron desde temprano a la Parroquia San Francisco de Paula para prepararse y salir en el recorrido, que se desarrolló por las calles aledañas al templo. Algunos participaron por primera vez, mientras que otros ya cuentan con experiencia como custodios de las andas.

Se trata del segundo año consecutivo en que se realiza esta procesión infantil, caracterizada por el uso de andas pequeñas, adaptadas al tamaño de los niños, quienes son los encargados de cargarlas durante todo el trayecto. En total, se utilizaron siete imágenes religiosas que representan escenas del camino hacia la crucifixión de Jesús, entre ellas: Jesús orando en el huerto, el Nazareno, la Dolorosa, Jesús flagelado, la Piedad, Jesús en la cruz y el Santo Sepulcro.

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La organización de la actividad involucró a diversos grupos parroquiales infantiles, como los de comunión y movimientos religiosos, con el objetivo de que los niños no solo conozcan estas tradiciones, sino que también las vivan de manera activa.

“Más que todo es aumentar su fe, que desde pequeños entiendan el significado de la Semana Santa y puedan vivirla dentro de su realidad”, explicó una de las organizadoras, quien destacó que incluso se ha instruido a los padres para que sean los niños quienes carguen las andas, fomentando así su participación directa.

Para los participantes, la experiencia también representa un espacio de conexión espiritual. “Es algo muy hermoso porque me ayuda a acercarme más a Jesús y a entender mejor lo que significa esta semana”, expresó una joven integrante de uno de los grupos parroquiales, quien ya había participado en la edición anterior.

La procesión infantil se consolida así como una tradición emergente en el distrito, que combina devoción, formación religiosa y participación comunitaria durante la Semana Mayor.

Información de Yiniva Caballero