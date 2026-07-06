Norovirus: Reanudan las clases en el colegio Félix Olivares tras disminución de casos

Más de 2,700 estudiantes regresaron a las aulas luego de la jornada de desinfección realizada en el plantel, donde se reportaron más de 400 casos de vómitos y diarrea.

Las clases fueron reanudadas este lunes en el colegio Félix Olivares Contreras, uno de los centros educativos más grandes de la provincia de Chiriquí, luego de que disminuyeran los casos asociados al brote de norovirus que afectó a estudiantes durante la última semana.

Al plantel retornaron más de 2,700 estudiantes, tras la suspensión temporal de las actividades académicas para realizar una jornada de limpieza y desinfección.

El subdirector del colegio, informó que la asistencia estudiantil fue cercana al 100 %, reflejando la confianza de la comunidad educativa luego de las medidas implementadas.

"Hoy estamos contentos porque hemos visto una disminución significativa de los casos", expresó.

Durante el brote, el colegio reportó más de 400 estudiantes con síntomas como vómitos y diarrea, situación que obligó a suspender las clases para evitar una mayor propagación del virus.

El directivo explicó que uno de los puntos de mayor preocupación fue el área donde los estudiantes esperaban a sus acudientes, ya que allí se registró la presencia de fluidos corporales que representaban un riesgo de contagio.

La suspensión de las clases fue acordada con la Comisión de Bioseguridad y la Asociación de Padres de Familia, mientras se realizaban las labores de limpieza profunda.

Se mantienen las medidas de bioseguridad

Aunque las clases ya fueron retomadas, el plantel mantiene varias medidas preventivas para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Entre ellas destacan:

Lavado frecuente de manos.

Evitar aglomeraciones.

Realización de actos cívicos dentro de cada salón de clases, en lugar de concentrar a todos los estudiantes en un mismo espacio.

Las autoridades educativas indicaron que estas acciones buscan proteger a la comunidad escolar mientras continúa el monitoreo del comportamiento del brote.

El regreso a las aulas ocurre luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) informara que los casos de norovirus en Chiriquí mantienen una tendencia sostenida a la baja, tras superar los 2,900 contagios acumulados desde finales de junio.

Información de Demetrio Ábrego