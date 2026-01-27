Nueva billetera digital busca incentivar estancias más largas de turistas en el país

El proyecto, conocido como cuponera digital de descuentos, busca fortalecer la propuesta de valor de Panamá como destino turístico, más allá de sus atractivos naturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una billetera digital con ofertas y descuentos exclusivos comenzó a implementarse en Panamá como parte de una iniciativa del sector privado orientada a incrementar el interés de los turistas extranjeros y a estimular estadías más prolongadas en el país.

El proyecto, conocido como cuponera digital de descuentos, busca fortalecer la propuesta de valor de Panamá como destino turístico, más allá de sus atractivos naturales. La herramienta reúne beneficios ofrecidos por más de 50 aliados del sector, entre ellos al menos 17 hoteles afiliados a la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), además de restaurantes, comercios y espacios culturales.

Todos los descuentos incluidos en la cuponera son financiados por el sector privado, mientras que los promotores del proyecto actúan como vínculo entre turoperadores, mayoristas y agencias de viajes internacionales, a través de los cuales se comercializa el producto.

La cuponera ya está siendo promovida en ferias y eventos turísticos internacionales como un valor agregado para captar visitantes en un mercado altamente competitivo. Para acceder a los beneficios, los visitantes extranjeros deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos una estadía mínima de cuatro días y la adquisición del producto mediante agencias de viajes autorizadas, turoperadores o aliados estratégicos en el exterior.

Los beneficios varían según el establecimiento y pueden incluir promociones de dos por uno, créditos adicionales por consumo, con topes establecidos, así como descuentos en museos y otros atractivos turísticos.

El producto se mantendrá activo durante seis meses, periodo en el que se realizará una evaluación de su efectividad para determinar su posible continuidad o ampliación.

Con información de Jorge Quirós