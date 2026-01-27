Humedales de Panamá siguen bajo amenaza por quemas, contaminación y uso ilegal del suelo

De acuerdo con las autoridades ambientales, en diversas zonas del país persisten modelos de desarrollo incompatibles con la sostenibilidad, que incluyen el uso de pesticidas, la eliminación de manglares para rellenos y otros fines que afectan de manera directa estos ecosistemas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los humedales forman parte esencial de la riqueza natural de Panamá, pero continúan enfrentando serias amenazas, entre ellas la quema indiscriminada, la apropiación ilegal de tierras y el uso no sostenible del suelo, advirtió el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

De acuerdo con Navarro, en diversas zonas del país persisten modelos de desarrollo incompatibles con la sostenibilidad, que incluyen el uso de pesticidas, la eliminación de manglares para rellenos y otros fines que afectan de manera directa estos ecosistemas.

Actualmente, Panamá conserva más de 170 mil hectáreas de manglares, las cuales se encuentran mayormente impactadas por la contaminación, la tala y los rellenos, situaciones que ponen en riesgo la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan estas áreas.

En cuanto a los arrecifes de coral, el Ministerio de Ambiente anunció el inicio de un proceso de mapeo para conocer su estado actual. Este trabajo se desarrolla dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Coiba, Isla Iguana, Bocas del Toro, el Parque Nacional Portobelo y zonas piloto en la comarca Ngäbe-Buglé, incluyendo sectores como Escudo de Veraguas.

Otra de las amenazas persistentes es la quema de humedales para la producción y venta de carbón, una práctica que continúa afectando áreas protegidas. El ministro indicó que en la bahía de Chame se han promovido alternativas productivas para que las comunidades utilicen otras maderas; sin embargo, destacó que no se ha logrado erradicar por completo el uso del mangle para este fin.

En el marco del Día Internacional de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero, se presentará un documental ambiental que busca resaltar la importancia de estos ecosistemas. La producción fue grabada en aguas de Belice y Guatemala y aborda, entre otros temas, la Fosa de las Caimán, considerada el punto más profundo del Caribe, con 7,400 metros de profundidad, y sus impresionantes arrecifes de coral, comparados con auténticos jardines submarinos.

La presentación del documental se realizará el 2 de febrero a las 4:00 p.m. en el Ateneo de Ciudad del Saber.

Con información de Jorge Quirós