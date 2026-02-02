Nueva infraestructura del Inadeh en Bocas del Toro tiene un avance de 22%

La modernización busca ofrecer espacios más funcionales, mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar la cobertura de cursos técnicos para la comunidad.

Changuinola, Bocas del Toro/La educación técnica en Bocas del Toro recibirá un impulso significativo con la modernización del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) en Changuinola, un proyecto de B/. 800,000 que ya registra un avance del 22%.

La obra incluye la construcción de nuevos talleres de Refrigeración, Modistería y Gastronomía, además de la ampliación del taller de Electricidad, áreas que buscan preparar a jóvenes y adultos con habilidades demandadas por el mercado laboral.

Durante una visita al sitio, la directora general de Inadeh, Yajaira Pitti, destacó que se espera que los talleres estén listos para finales de septiembre, lo que permitirá aumentar la oferta educativa y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia. “Esta infraestructura moderna fortalecerá la capacitación de la mano de obra local y contribuirá al desarrollo económico de Bocas del Toro”, afirmó.

Los trabajos ya incluyen excavaciones, fundaciones y los primeros elementos de la estructura de acero, marcando el inicio de una transformación importante para el centro formativo. La modernización busca ofrecer espacios más funcionales, mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar la cobertura de cursos técnicos para la comunidad.

Con este proyecto, Inadeh apuesta por una formación técnica más cercana a las necesidades reales del mercado, en un esfuerzo por potenciar el talento local y brindar herramientas para el desarrollo económico y social de la región.

