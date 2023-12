Nueva propuesta de tarifa eléctrica será revisada a final de diciembre

Ciudad de Panamá/A finales de este mes de diciembre debe entrar en revisión la propuesta para una nueva tarifa eléctrica. Sin embargo, algunos usuarios hasta ahora han informado cambios en sus recibos.

Este es el caso de Cecilia, quien no encuentra una explicación lógica para el total a pagar que le aparece en su recibo.

''Yo pago prácticamente lo mismo en condiciones totalmente diferentes, este mes que ha sido tan irregular y casi no hemos abierto y el consumo se mantiene igual'' son las palabras de Cecilia.

Hace 10 días, el director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) mencionó en una reunión en la Asamblea Nacional que una nueva tarifa había entrado en vigor.

''Les puedo decir a ustedes que el nuevo pliego tarifario entró en vigencia el 1 de octubre de este año'', mencionó Armando Fuentes, director de la ASEP.

Esto podría explicar por qué los ingresos de Cecilia no han disminuido, aunque la ASEP nos ha informado que no hay aumento en este momento y que las nuevas propuestas tarifarias no se conocerán hasta finales de diciembre.

Cecilia destacó que desde Junio ha habido un incremento del 50% en relación con lo que pagaban al principio.

''Reportan que la realidad de lo que consumen, cambiando luces LED o focos ahorradores, monitoreando el valor de los electrodomésticos que tienen, siguen percibiendo aumento de tarifa de manera escalonada y constante, lo cual no tiene lógica'' sostuvo Giovanni Fletcher, de la Asociación de Consumidores.

Mientras tanto, las quejas en la Asociación de Consumidores no cesan. Sin embargo, en cualquier caso, si hay un desequilibrio en las tarifas eléctricas, existe una clara posibilidad de reclamos.

Con información de Isaías Cedeño