Olmedo Guillén culpa a Roux y Martinelli de hacer un 'show político' en elección de CD

Ciudad de Panamá, Panamá/El llamado a que no acudieran a votar en las elecciones de convencionales y secretarías en Cambio Democrático habría logrado su objetivo, según dijo este lunes 20 de marzo, Olmedo Guillén, miembro del colectivo.

Según Guillén, liderando al grupo "Unidos venceremos", se hizo el llamado para que los miembros del colectivo se abstuvieran de participar.

Agregó que la medida también era para “denunciar las manos tenebrosas de Ricardo Martinelli en nuestro partido… El gran perdedor de ayer fue Ricardo Martinelli para que sepan, él fue el que no logró la convocatoria, él fue el que no logró que los miembros del partido lo apoyaran y se acabó el show político. Hoy en día ya sabemos con certeza que no tiene esa fuerza que él dice, no tuvo la certeza y cometió un error político garrafal, porque hoy en día ya sabemos que las famosas encuestas eran puro cuento”.

Sostuvo que Rómulo Roux y Ricardo Martinelli hicieron de la elección “un show político”.

Según Guillén, ninguno de los dos salió vencedor, por lo que el grupo hizo el llamado de que se estaba manipulando la elección.

Dejo claro que en varias ocasiones ha manifestado su interés para presentarse como candidato presidencial para las primarias de Cambio Democrático.