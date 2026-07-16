Operativo en Kuna Nega y Las Garzas deja dos aprehendidos por tentativa de homicidio

La Policía Nacional indicó que ambos sospechosos fueron trasladados para los trámites correspondientes y serán puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio , que continuará con las investigaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de dos personas, un hombre y una mujer, durante el desarrollo de la Operación Faca, como parte de las acciones para combatir los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Las diligencias se realizaron en distintos puntos de la ciudad. En el sector de Kuna Nega, las unidades policiales capturaron a un hombre conocido con el alias de "Cherosqui", quien presuntamente está vinculado a un hecho ocurrido el 13 de mayo de 2026 en el corregimiento de San Francisco.

De igual forma, en el corregimiento de Las Garzas fue aprehendida una mujer de 33 años, señalada por su presunta relación con otro caso de tentativa de homicidio registrado el 21 de marzo de este año.

La Policía Nacional indicó que ambos sospechosos fueron trasladados para los trámites correspondientes y serán puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio, que continuará con las investigaciones.

Las autoridades agregaron que los operativos para ubicar a personas requeridas por delitos contra la vida y la integridad personal continúan desarrollándose en distintos sectores del país.