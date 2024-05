Pacientes renales piden auditoría al acto de licitación para la construcción de nuevas salas de hemodiálisis

Hay quejas por parte de pacientes renales, quienes desde el fin de semana han estado emitiendo comunicados sobre una licitación de salas de hemodiálisis.

En esta ocasión, la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y familiares están solicitando al presidente electo, José Raúl Mulino y al ministro de salud designado, Fernando Boyd, que se realice una auditoría en el tema de hemodiálisis.

En estos momentos hay una licitación de seis salas nuevas, sin embargo, los pacientes aseguran que una vez más, no se les tomó en cuanto para el pliego de cargos y señalan que hay una serie de aspectos importantes que se dejaron por fuera.

"Van a estar construidas en no menos de cuatro años y un contrato solo demora cinco, entonces estás cosas nos preocupan, no estamos diciendo que las administraciones están haciendo mal uso del recurso pero no da las explicaciones necesarias o justificaciones de por qué tuvo que hacer un contrato todos unidos, la parte gris y la parte médica junta", manifestó Alexander Pineda, paciente con insuficiencia renal.

Pineda afirmó que quieren una auditoría sobre dichas salas y de ser necesario, que se suspenda o cancele la licitación.

Esta misma licitación fue suspendida en el 2022 y nuevamente fue levantada en el 2023 pero ha estado llena de recursos y aclaraciones legales que han atrasado su curso.

Recientemente, el 22 de mayo se realizó la entrega de sobres en la que únicamente participaron dos empresas.

