Padres de familia cierran escuela en Los Santos para exigir mejoras educativas

Las autoridades educativas señalaron que evaluarán la situación y tomarán medidas para atender las necesidades planteadas por la comunidad escolar.

Padres de familia de la Escuela Felicia Castillero de Morcillo cerraron la puerta principal del plantel la mañana de este lunes, como medida de presión para exigir la presencia de autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y obtener respuestas a diversas necesidades que afectan a la comunidad educativa.

Entre las principales demandas se encuentran la habilitación del salón de informática, la asignación de un docente de educación física a tiempo completo y la contratación de personal clave, como un maestro de informática, un cocinero y un trabajador manual.

Tras aproximadamente tres horas de reunión con representantes del Meduca en la provincia de Los Santos, los padres indicaron que esperarán hasta el próximo lunes una respuesta concreta a sus solicitudes. Mientras tanto, las clases se reanudarán con normalidad a partir de este martes.

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Edwin Rodríguez, subdirector técnico del Meduca, dijo que se conversará con los docentes en áreas como tecnología para que culmine la carga horaria en el plantel mencionado.

Mario Pérez, director de la escuela, explicó que hay docentes que brindan atención allí y en otras escuelas del sector.

Mientras que Nilka Morcillo, madre de familia, señaló que aunque existe un aula de informática completamente equipada gracias al esfuerzo del club de padres de familia, los estudiantes no reciben clases en esta área por falta de un docente especializado. Esta situación ha generado preocupación, ya que los alumnos llegan a la educación secundaria con deficiencias en conocimientos tecnológicos.

En cuanto a la educación física, actualmente el centro cuenta con una docente que solo brinda apoyo un día a la semana, debido a que está asignada principalmente a otro plantel.

Las autoridades educativas señalaron que evaluarán la situación y tomarán medidas para atender las necesidades planteadas por la comunidad escolar.

Información de Eduardo Javier Vega