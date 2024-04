Padres de familia denuncian largas filas en el Ifarhu

En el Ifarhu de Panamá Este, en la 24 de Diciembre y en el de San Miguelito, muchos padres de familia madrugaron en las instalaciones para entregar los documentos de sus hijos que se ganaron becas de concursos, sin embargo, se pudo observar largas filas ya que según manifestaron, la atención era deficiente, lo que retrasaba la fila.

"Estamos aquí desde las 6:00 a.m. esperando entregar unos documentos para la beca de concurso, la fila esta muy lenta y hay personas bajo el sol, no hay carpas, no hay asientos, entonces creo que esto es algo inhumano, deberían organizarse más" son palabras de uno de los padres de familia que llevaba horas esperando para ser atendido.

El Ifarhu había emitido desde hace semana y media un calendario para recibir estas documentaciones en las cabeceras de provincias donde están las sedes en cada provincia del país, establecieron fecha y día donde se deberían llevar los documentos.

Pese a esto, la sorpresa para los padres y madres de familia ha sido encontrarse estas largas filas.

El equipo de TVN Noticias contactó a la institución para conocer si atenderían hasta el último de la fila, pero no se obtuvo respuesta.

Con información de Luis Velarde