Unicef felicita a Panamá por aprobar Ley 111 que fortalece el acogimiento familiar en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) felicitó a Panamá por la aprobación, esta semana en tercer debate, del Proyecto de Ley 111, que regula el acogimiento familiar como una medida de protección temporal, garantizando que niños, niñas y adolescentes puedan vivir en entornos familiares seguros y afectivos.

La normativa consolida el acogimiento familiar como alternativa a la institucionalización, promoviendo la protección integral de la niñez y la adolescencia, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá desde 1990, y la Ley 285 de 2022, que creó el Sistema de Garantías y de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

“Las mejoras al programa de familias acogentes que impulsa este proyecto de ley dan un nuevo impulso a los grandes avances que Panamá ha logrado en los últimos años en materia de protección infantil, al pasar de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes hacia alternativas basadas en la familia, el amor y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”, indicó Unicef en un comunicado.

La organización ha acompañado a Panamá durante años mediante apoyo técnico y financiero a la Senniaf, el Mides, el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional, con el objetivo de transformar el sistema de protección infantil. Tras el informe de la Asamblea Nacional de 2021, que evidenció altos niveles de abuso físico, emocional y sexual en albergues, Unicef ha trabajado con el país para iniciar la desinstitucionalización de niños y niñas y el desarrollo de alternativas familiares para aquellos que no pueden vivir con sus familias biológicas debido a la violencia.

“La velocidad y la calidad de la reforma del sistema de protección infantil en Panamá es un modelo para muchos países del mundo. Esperamos la pronta sanción presidencial de esta ley y, especialmente, que el Gobierno Nacional y la Asamblea asignen a la Senniaf los fondos públicos necesarios para fortalecer este y todos los programas de protección de la infancia y adolescencia más vulnerable”, señaló Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá.

Unicef reafirmó su compromiso de seguir apoyando al Estado panameño en la transformación de los sistemas de protección infantil, garantizando el desarrollo pleno y la seguridad de todos los niños y niñas del país.

