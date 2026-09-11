Panamá busca transformar su plan forestal con un modelo de desarrollo sostenible

El Plan Maestro Forestal se elaborará durante 15 meses y plantea recuperar grandes extensiones de tierra con especies nativas y maderables, bajo un modelo que incorpore inversión y administración del sector privado.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició la elaboración del Plan Maestro Forestal, una hoja de ruta con la que se busca transformar la actividad forestal panameña y pasar de un modelo puramente extractivo a uno de desarrollo sostenible.

El instrumento deberá establecer acciones para fortalecer la conservación, el manejo y el aprovechamiento responsable de los recursos forestales, con una visión de largo plazo. También deberá contemplar la recuperación de grandes extensiones de tierra mediante especies nativas y maderables, financiadas y administradas por el sector privado.

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La propuesta apunta a sentar las bases de una nueva industria forestal nacional que combine el aprovechamiento económico de los recursos con la conservación de los bosques nativos y la protección de la biodiversidad.

El proceso será desarrollado durante los próximos 15 meses por un grupo consultor especializado.

La iniciativa es impulsada por la Dirección Nacional Forestal, en coordinación con el Comité Nacional de Gestión Forestal (Conagefor), y cuenta con asistencia financiera del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Como punto de partida, representantes de estas entidades y de las áreas técnicas vinculadas al sector participaron en una reunión encabezada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el director nacional Forestal, Carlos Espinosa Peña.

Me siento optimista con lo que estoy escuchando hoy. El CAF se ha convertido en un apoyo tremendo para nosotros; hay voluntad del sector público y sé que hay voluntad del sector privado. Tenemos los elementos fundamentales, no estamos empezando desde cero: tenemos plantaciones forestales desde hace décadas; tenemos plantaciones privadas importantísimas, logradas con mucha inversión y mucho esfuerzo; tenemos la materia prima, que son los ingenieros forestales; tenemos profesionales en el sector privado con experiencias extraordinarias. Tenemos tantos elementos positivos y ahora, un equipo consultor con ánimo de trabajar y con el apoyo del CAF. Tenemos todo para hacer un gran trabajo con este Plan Maestro Forestal”, expresó Navarro.

Durante los 15 meses de trabajo se identificarán las necesidades, dificultades, oportunidades y prioridades del sector. Además, se analizarán los mecanismos necesarios para mejorar la coordinación entre las instituciones y ampliar la participación de los actores relacionados con la gestión de los bosques y las plantaciones forestales.

Queremos que el Plan Maestro recoja las necesidades, desafíos y oportunidades que existen en materia de conservación, manejo, cultivo de plantaciones, aprovechamiento, transformación y comercialización de los recursos forestales, incorporando el conocimiento técnico y las experiencias de quienes trabajan directamente en estos temas”, sostuvo Espinosa Peña.

Conagefor, las áreas técnicas de la Dirección Nacional Forestal y los representantes del sector aportarán información, conocimientos y propuestas durante las distintas etapas de elaboración. El resultado deberá servir como base para una política forestal de largo plazo que articule la conservación de los bosques con el desarrollo sostenible de Panamá.