Generación de empleo y sistema educativo están 'divorciados de la realidad', advierte consultor laboral

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá hay una crisis laboral severa que, más que una crisis de empleo, es de confianza, y un sistema educativo que está "divorciado de nuestra realidad laboral", advirtió el consultor laboral, René Quevedo.

Para Quevedo, el sistema productivo y educativo "no se hablan", perjudicando principalmente a los jóvenes, tomando en cuenta que la economía está dirigida al conocimiento, pero, las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), revelaron que en Panamá solo 1 de cada 100 jóvenes sabe diferenciar entre una opinión y un dato.

Añade, que el futuro de los jóvenes está más en el emprendimiento que en trabajos asalariados, no obstante, se necesita generar empleo formal y para ello, se necesita confianza en los buenos empleos y salarios, que estarán donde haya buenas inversiones. Reitera que, 1 de cada 10 empleos que genera la economía beneficia a los jóvenes.

El consultor hizo un análisis general de la situación laboral basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), destacando que, desde octubre de 2021 a abril de 2022, la economía generó 17,000 nuevos empleos por mes, no obstante, a partir de mayo de 2022 hasta agosto, hubo una disminución del 66% en el ritmo de generación empleo.

La logística y el comercio fueron de los sectores que perdieron empleos; sin embargo, hubo excepciones en el turismo, hoteles, restaurantes y la agricultura en donde hubo generación de trabajo, lamentablemente, esto fue previo a la crisis, dijo el consultor, agregando que estos sectores fueron arrasados durante ese período.

Destacó que, entre enero y septiembre de este año, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tramitó un promedio de 23,000 nuevos contratos laborales por mes vs. 33,000 en el mismo periodo de 2019, un 30% menos de generación de empleo formal.

Por otro lado, frente a la falta de los ingresos mineros y la reducción de los aportes del canal de Panamá, se plantea un panorama complicado, aseguró Quevedo.

“La minera anunció el despido de 4,000 trabajadores directos. Sin embargo, en una actividad que representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el ecosistema es amplio, y lo ubico inclusive, por encima de los empleos que se mencionan”, añade.

Según el experto, no se puede pretender eliminar de un “plumazo” 5% del PIB, 14% de la inversión extranjera, y 21% de toda la inversión extranjera que ha venido al país desde que es grado de inversión, y que no cause un impacto importante.

También le preocupa, quién va a pagar por el cierre de la mina, si no existe relación jurídica entre la empresa y el Estado y no es “cuestión de ponerle un candado”.

Se plantearía entonces, que el Estado es quien tendría que pagar, pero, de dónde el sacará la plata, si se habla de que hay un problema severo de liquidez que le debe $1,500 millones a sus proveedores, cuestionó el consultor.

Aunado a ello, la inversión extranjera ha venido cayendo, el año pasado se cerró con $2,900 millones vs. $3,900 en el 2019.

Para Quevedo, el próximo gobierno tendría que restablecer la confianza y reconstruir el tejido productivo, social y jurídico del país, asegurando que hay un problema severo de gobernabilidad.

“Nos estamos convirtiendo en un destino impredecible para la inversión extranjera y no hay nada más cobarde que el dólar”, recalcó.

Puntualizó que lamentablemente, hay una crisis laboral severa que más que una crisis de empleo es de confianza.

Destacó que "no somos un país turístico", debido a que el 62% de los empleos que genera el turismo es informal.