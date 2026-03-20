Panamá debe capacitar a su talento humano para cerrar la brecha laboral, considera el especialista Federico Marengo

Sobre el potencial de Panamá, Federico Marengo destacó que el país cuenta con una plataforma de servicios que sigue ampliándose.

Ciudad de Panamá/Federico Marengo, consultor especialista en finanzas y CEO de ADEN University, advirtió que Panamá enfrenta una paradoja laboral: mientras hay desempleo, las empresas no encuentran el capital humano necesario para crecer.

"Es una realidad de toda América Latina que la empleabilidad tiene una doble cara. Por un lado vemos desempleo, por otro lado vemos grandes crecimientos en compañías y por otro lado tenemos a estas compañías y a sus líderes diciendo que no logran captar el talento que necesitan", manifestó Marengo durante una entrevitsa en Noticias AM.

Marengo señaló que existe una ironía en el sistema: "Tenemos a la caja sin aportante, necesitamos aumentar el volumen de empleo para mejorar la productividad del país y, de alguna manera, tenemos gente que no está capacitada o lo suficientemente entrenada para poder ingresar a esas posiciones".

Marengo puso como ejemplo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que recientemente manifestó necesitar recursos humanos, pero debe recapacitarlos porque "no llegan con las competencias que necesita el canal hoy día".

Capacitación interna y liderazgo

El consultor enfatizó que no hay tiempo que perder. "El sol mañana sale y nuestra gente sigue desempleada y nuestras empresas siguen necesitando mano de obra. Por lo tanto, hay que salvar esa emergencia en forma inmediata", indicó.

Marengo explicó que se debe trabajar en dos frentes: la educación a largo plazo desde niños y la capacitación inmediata del trabajador actual. "La compañía deberá salvar ese gap junto al gobierno para tratar de incrementar las habilidades de ese trabajador actual para que cumpla con estos puestos de trabajo", manifestó.

El experto destacó el rol del liderazgo empresarial: "El líder va a tener que saber tener una mirada estratégica hacia adelante, imaginar hacia dónde va el norte de esa compañía y al mismo tiempo saber captar ese talento y entender con qué características viene y cuáles no tiene".

Marengo fue claro: "No hay tiempo de esperar a que el gobierno cambie política y formemos de vuelta a la gente. Ese tiempo está perdido si quiero resolverlo en el 2026". La recomendación es trabajar en procesos de formación interna para que la persona rápidamente tenga las habilidades necesarias.

"La clave es la capacitación. Tiene que ver las empresas en las capacitaciones como una inversión. Es el momento exacto de hacerlo y es lo único que va a acercar a esas personas a que hagan más productiva la compañía", añadió.

Tecnología y logística: las carreras del futuro

Sobre el potencial de Panamá, Marengo destacó que el país cuenta con una plataforma de servicios que sigue ampliándose. "Todo lo que sea logística y servicios en general siempre será el norte de construcción de valor", manifestó.

El experto identificó dos áreas clave: "La tecnología va a ser algo extremadamente necesario. La implementación de soluciones de inteligencia artificial a modelos de negocio claramente va a ser algo en lo que tenemos que trabajar".

Marengo también mencionó el transporte y servicios como sectores interesantes para el país, en línea con proyectos como nuevos puertos, el gasoducto y la construcción de un tren.

Para las nuevas generaciones, el consejo es claro: "Buscar carreras con salidas laborales inmediatas. La tecnología va a ser algo extremadamente necesario".

El consultor reconoció que los salarios en Panamá son elevados para la región, pero hay que lograr la máxima productividad de ese salario. "La compañía se hará más productiva, ese líder logrará los resultados de su área y de su empresa y claramente generaremos más empleo registrado y más aportantes a la caja", concluyó Marengo.

El fenómeno del desempleo con vacantes disponibles se replica en toda la región, pero con liderazgo formado y capacitación urgente, Panamá puede resolver la brecha laboral en 2026.