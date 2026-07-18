Panamá expresa solidaridad con Canadá y España por devastadores incendios forestales

El Gobierno panameño transmitió sus mejores deseos para la pronta recuperación de las regiones afectadas y expresó su confianza en que Canadá superará la emergencia mediante la solidaridad y el trabajo conjunto.

Panamá manifestó este sábado su respaldo a Canadá y España frente a los incendios forestales que golpean ambos países, y expresó condolencias por las pérdidas humanas y solidaridad con las comunidades afectadas.

En el pronunciamiento, Panamá reconoció la labor de los bomberos, equipos de emergencia y voluntarios que trabajan para proteger vidas y ecosistemas, al tiempo que reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional y las capacidades para prevenir, responder y mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos.

Asimismo, el Gobierno panameño transmitió sus mejores deseos para la pronta recuperación de las regiones afectadas y expresó su confianza en que Canadá superará la emergencia mediante la solidaridad y el trabajo conjunto.

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En un segundo comunicado, Panamá envió sus condolencias al Reino de España por las pérdidas humanas ocasionadas por los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma de Andalucía, particularmente en la provincia de Almería.

El Ejecutivo expresó su cercanía con las familias de las víctimas, así como su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazadas. También deseó éxito a las labores que desarrollan los equipos de emergencia y protección civil para controlar el fuego y salvaguardar vidas.

Panamá extendió además sus condolencias a los gobiernos y pueblos de otros países cuyos ciudadanos murieron en esta tragedia, especialmente a las familias de las víctimas extranjeras que se encontraban en la zona afectada.

En ambos mensajes, el Gobierno panameño destacó que la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos evidencian la necesidad de reforzar la prevención, la resiliencia, la cooperación internacional y la solidaridad entre las naciones frente a los efectos del cambio climático.