Panamá expresa solidaridad con Kuwait y aboga por diálogo en el Golfo

Ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de reducir tensiones y avanzar por la vía diplomática.

Panamá/Panamá y Kuwait coincidieron en la necesidad de promover el diálogo y soluciones pacíficas ante las tensiones en el Golfo, durante una conversación telefónica sostenida entre sus cancilleres.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, conversó con su homólogo del Estado de Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, sobre la situación de seguridad regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En el intercambio, Panamá manifestó su respaldo ante los recientes hechos en territorio kuwaití. El canciller panameño transmitió “la plena solidaridad de Panamá con el Estado de Kuwait ante los recientes ataques dirigidos contra su territorio”, que han impactado infraestructura civil crítica, incluidas instalaciones energéticas y el Aeropuerto Internacional de Kuwait, según se lee en el comunicado emitido por la Cancillería.

También expresó condolencias por las pérdidas humanas y apoyo a las personas afectadas por estos acontecimientos.

Durante la conversación, el jefe de la diplomacia panameña reiteró el firme compromiso de Panamá con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, al tiempo que advirtió que las acciones beligerantes representan un riesgo para la estabilidad regional e internacional.

El diálogo incluyó además la relevancia de rutas estratégicas para el comercio global. En ese sentido, se destacó la importancia de garantizar la libre navegación en vías estratégicas como el Golfo y el Estrecho de Ormuz, considerada esencial para la seguridad energética y alimentaria a nivel mundial.

Ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de reducir tensiones y avanzar por la vía diplomática. Panamá reiteró su disposición de apoyar iniciativas orientadas a la estabilidad regional en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el plano bilateral, el país reafirmó su interés en fortalecer la relación con Kuwait, al que considera un socio estratégico, y en mantener un diálogo cercano que permita ampliar la cooperación en distintas áreas.