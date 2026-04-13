MEF firma préstamo millonario con Citibank para cubrir necesidades del presupuesto 2026, entre otros fines

Mañana 14 de abril se daría el desembolso de esos fondos, según se lee en el contrato publicado en la Gaceta Oficial.

Panamá/Panamá contrató un financiamiento con Citibank, N.A., con una tasa fija anual de 2.39%, en una operación orientada a controlar el costo de los intereses y fortalecer la gestión de la deuda pública.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se trata de un préstamo por un monto de “hasta mil novecientos setenta y cinco millones de francos suizos con 00/100 (CHF 1,975,000,000.00)”, el cual será desembolsado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, que sería alrededor de 2 mil 500 millones de dólares.

La operación tiene un plazo de tres años, con vencimiento el 20 de marzo de 2029, y una tasa fija que representa un ahorro frente a otras alternativas en dólares. Precisamente, mañana 14 de abril se daría el desembolso de esos fondos, según se lee en el contrato publicado en la Gaceta Oficial.

El MEF explicó que el objetivo es diversificar las fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo del endeudamiento soberano.

Además, indicó que los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% del 17 de abril de 2026, por un monto de 1,325 millones de dólares. También serán destinados a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Además, la denominación en francos suizos busca diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables.

La entidad reiteró su compromiso con una gestión de deuda enfocada en optimizar el costo del financiamiento, fortalecer el perfil de vencimientos y mantener condiciones sostenibles en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales.

En la Gaceta Oficial N° 30502 se publicó la Resolución Ministerial N° MEF-RES-2026-1200, que establece los términos y condiciones del contrato de préstamo acordado entre la República de Panamá y Citibank, N.A.