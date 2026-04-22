FAE Panamá 2026 llevó el arte a las calles y reunió a más de 500 niños en Colón

Con esta jornada, el FAE Panamá 2026 reafirmó su compromiso con la democratización de las artes escénicas y el impacto social, una misión que ha caracterizado al festival a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria.

Colón, Colón/El Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026) vivió una de sus jornadas más vibrantes durante el fin de semana, al llevar arte, música y teatro a espacios públicos y comunidades, consolidando su vocación de acceso cultural y participación ciudadana.

El domingo, el programa “FAE al aire libre” reunió a 157 artistas en escena con 15 propuestas que transformaron plazas y calles en escenarios abiertos. Desde las 3:00 p.m., el público comenzó a congregarse en La Manzana, donde el ambiente se llenó de energía con presentaciones como Circondito I de la Corporación Legados (Colombia) y Línea de fuga, de la coreógrafa panameña Natalie Ruiz.

Una hora más tarde, la jornada se trasladó a las calles con un colorido desfile que recorrió desde La Manzana hasta la Plaza V Centenario. El pasacalle integró expresiones urbanas como break dance, parkour, malabares y zancos, acompañado por la Banda Show del Instituto Nacional, que aportó ritmo y entusiasmo a la celebración.

La programación continuó a las 5:00 p.m. en la Plaza V Centenario, donde se desarrolló una variada agenda artística. La música en vivo estuvo a cargo de la cantautora francesa Marion Sila, mientras que el desfile de modas de la Junta Comunal de Santa Ana sumó un componente comunitario. Entre los espectáculos más destacados figuraron El artista que habita el cuerpo, de Carolina Pardo; Magomontii, del Mago Monti; y Pulso, de la Compañía Juvenil Enlaces, bajo la dirección de Analida Galindo y José Leonardo Amaya.

El cierre estuvo marcado por espectáculos de alto impacto como Un show de altura de Piskovsky Clowndalo, Sanner Entertainment Circus, Un nuevo día de Mimo Flaco y Circondito II, consolidando una experiencia artística diversa e inclusiva.

En paralelo, el festival alcanzó un hecho histórico al extender su impacto social a la provincia de Colón. Por primera vez, más de 500 niños participaron en actividades del FAE, en una iniciativa respaldada por el Ministerio de Cultura de Panamá.

El Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco) fue sede de dos funciones de la obra colombiana La esencia de la vida, que conmovió a estudiantes de distintos centros educativos. Estas presentaciones gratuitas permitieron acercar el teatro a niños y jóvenes con acceso limitado a este tipo de experiencias, fomentando la imaginación, el pensamiento crítico y el diálogo.

Con esta jornada, el FAE Panamá 2026 reafirmó su compromiso con la democratización de las artes escénicas y el impacto social, una misión que ha caracterizado al festival a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria.