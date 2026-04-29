Panamá impulsa la exportación de talento hacia la industria global de cruceros

A este potencial laboral se suma la ventaja estratégica del país como puerto base y puerto de escala. Para la temporada 2025-2026, Panamá proyecta 246 operaciones confirmadas: 76 como puerto base y 170 recaladas, generando un impacto directo en el turismo, el comercio y la economía nacional.

Ciudad de Panamá/Panamá da un paso adelante en su estrategia de desarrollo económico al proyectarse como exportador de talento humano para la industria global de cruceros. Con la celebración del Cruise Ship Panama Crew Forum 2026, el país refuerza su papel como hub marítimo y logístico, conectando a su fuerza laboral con una de las industrias más dinámicas y generadoras de empleo a nivel mundial.

La industria de cruceros representa una fuente clave de oportunidades laborales, con miles de plazas disponibles en áreas que van desde la hotelería de alto nivel hasta especialidades técnicas como ingeniería, operaciones y seguridad marítima.

El capitán Demóstenes Sánchez, figura clave en la organización del foro, destacó que el impacto del sector va más allá del turismo, al abrir una ruta concreta para la exportación de mano de obra calificada.

“Panamá tiene la capacidad de aportar personal altamente especializado. El reto es adaptarnos a las exigencias internacionales, fortalecer el dominio del idioma inglés y diversificar nuestras competencias técnicas para aprovechar estas oportunidades”, señaló.

Cifras que impulsan el mercado laboral

Un buque de pasajeros moderno requiere, en promedio, 2,000 tripulantes. De ellos, el 83% se desempeña en áreas de hotelería —como servicios, gastronomía y administración—, mientras que el 17% restante ocupa posiciones técnicas en máquinas, cubierta, refrigeración y seguridad.

A este potencial laboral se suma la ventaja estratégica del país como puerto base y puerto de escala. Para la temporada 2025-2026, Panamá proyecta 246 operaciones confirmadas: 76 como puerto base y 170 recaladas, generando un impacto directo en el turismo, el comercio y la economía nacional.

Formación alineada

El impulso a la capacitación cuenta con respaldo institucional. El director de Investigación, Estudio y Formación del INADEH, Jean Joseph Mathieu, destacó que la diversidad de ocupaciones dentro de un crucero representa una oportunidad directa para el talento panameño.

“Todas las áreas dentro de un crucero requieren personal capacitado. Desde el INADEH preparamos a los jóvenes para insertarse en este sector productivo, formándolos en áreas como gastronomía, soldadura y refrigeración, entre otras especialidades técnicas”, indicó.

Asimismo, resaltó avances en la formación marítima, como la reciente graduación de 260 marinos ordinarios, fortaleciendo una oferta académica alineada con las necesidades del sector.

Datos estadísticas revelan que en 2025 el país recibió 344,408 cruceristas, lo que representa un crecimiento del 11.5% en comparación con el año anterior, reflejando la confianza de las navieras internacionales y la necesidad de continuar impulsando el talento local.