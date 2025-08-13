'Panamá Innova 2025': Nueva convocatoria impulsa el talento joven en ciencia y tecnología

El programa está dirigido a emprendedores de ciencia y tecnología provenientes de universidades, centros de investigación, así como de micro, pequeñas y medianas empresas.

Ciudad de Panamá/Con una masiva asistencia de jóvenes, innovadores y emprendedores, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) lanzó oficialmente el programa “Panamá Innova 2025”, una iniciativa que busca financiar y acompañar proyectos con base científica y tecnológica desarrollados en el país.

Durante el evento de lanzamiento, realizado en la capital, el director de Senacyt, Eduardo Ortega, destacó el objetivo del programa: brindar una oportunidad real a quienes desean transformar ideas en soluciones innovadoras con impacto económico y social.

“En Panamá hay talento, hay personas emprendedoras, hay personas con ideas, y están viniendo el día de hoy a decirnos: ‘queremos que nos ayuden a financiar nuestras ideas’, porque estos son potenciales compañías o pequeñas empresas que queremos escalar”, expresó Ortega.

El programa está dirigido a emprendedores de ciencia y tecnología provenientes de universidades, centros de investigación, así como de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Los interesados podrán postular sus iniciativas en dos categorías principales: Capital Semilla y Emprendimiento e Innovación.

La convocatoria estará abierta hasta el 11 de septiembre de 2025, y los proyectos seleccionados podrán recibir un financiamiento que va desde los $60,000 hasta los $150,000, dependiendo del alcance y desarrollo de la propuesta.

Con información de Luis Jiménez.