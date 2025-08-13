Línea 1 del Metro de Panamá registró detención temporal por falla eléctrica entre San Miguelito y Villa Zaita

San Miguelito, Panamá/En horas de la tarde de este miércoles 13 de agosto, la Línea 1 del Metro de Panamá experimentó una detención momentánea debido a una falla en el sistema de energía entre las estaciones San Miguelito y Villa Zaita.

Todo ello luego que se registraran fuertes lluvias tras la llegada de la Onda Tropical #22 al país.

Este incidente no es el único registrado en la última semana y se suma a otro ocurrido la mañana del martes 12 de agosto, cuando la operación de la misma línea se vio afectada tras un accidente en los rieles de la estación Vía Argentina. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá en su momento, una mujer de al menos 53 años cayó a las vías, lo que provocó la interrupción temporal del servicio en ese punto.

La persona resultó con golpes leves y fue trasladada en ambulancia al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica, según confirmó el coronel Ángel Delgado.

El incidente generó la suspensión del servicio en la estación Vía Argentina durante aproximadamente una hora, desde las 7:50 a.m., cuando se reportó la caída, hasta las 8:50 a.m., cuando se restableció la operación. Esta situación afectó la movilización de los usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte en la ciudad.