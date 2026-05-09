Panamá brilla en la natación artística con talento juvenil rumbo al Mundial Junior

Niñas y adolescentes entrenan con disciplina y ya destacan en competencias internacionales representando al país.

Ciudad de Panamá./La natación artística, uno de los deportes olímpicos más exigentes y menos visibles, sigue ganando espacio en Panamá gracias al esfuerzo de niñas y adolescentes que entrenan con pasión y disciplina en la piscina Eileen Coparropa. Las atletas representan al país en competencias internacionales y recientemente lograron importantes medallas en un torneo realizado en Estados Unidos.

Las integrantes del club Synchro Panama han demostrado su talento frente a delegaciones de países como Jamaica, Ecuador, Gran Caimán y Guadalupe, además de clubes estadounidenses. Su próxima gran cita será en agosto, durante el Campeonato Mundial Junior de Natación Artística 2026 de World Aquatics en Budapest, Hungría.

La entrenadora Catalina Álvarez explicó que este deporte combina gimnasia, ballet y expresión corporal, lo que permite a las atletas desarrollar múltiples habilidades personales y deportivas. “Son como actores y actrices que deben meterse en un papel y desenvolverse de acuerdo con la interpretación musical de la rutina”, señaló.

“Llevo practicando este deporte desde los 6 o 7 años. Fue una experiencia muy bonita estar afuera del país representado a Panamá y ganar muchas medallas”, expresó TVN Noticias Diana Rodríguez, quien ganó medallas de oro en solo y figura, y plata en dueto.

Detrás de cada presentación hay largas jornadas de repetición en el agua, coordinación y preparación física que exige compromiso desde edades tempranas. El esfuerzo, sin embargo, no solo recae en las atletas, sino también en sus familias.

Uno de los padres de las competidoras destacó el crecimiento del equipo en el plano internacional. “Nuestras niñas están participando en muchas competencias internacionales. Recientemente estuvieron en Estados Unidos y vinieron con muy buenos resultados”, expresó, resaltando además el nivel de los países y clubes participantes.

Con información de Yamy Rivas