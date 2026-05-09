Technovation Girls: Niñas y jóvenes panameñas crean soluciones tecnológicas para transformar sus comunidades

Participantes de Technovation Girls Panamá desarrollaron proyectos innovadores con miras a una competencia internacional en India.

Ciudad de Panamá./Más de 270 niñas y adolescentes panameñas participaron en la cuarta edición de Technovation Girls Panamá, un programa que impulsa el uso de la tecnología para resolver problemas reales en sus comunidades.

Las participantes, con edades entre 8 y 18 años, trabajaron durante varios meses junto a 50 mentoras voluntarias en el desarrollo de aplicaciones y propuestas tecnológicas enfocadas en necesidades sociales, ambientales y educativas.

El evento nacional se realizó en Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, donde las jóvenes demostraron habilidades en programación, inteligencia artificial, emprendimiento y liderazgo, además de trabajo en equipo e innovación.

En 2025, Panamá clasificó por primera vez a dos equipos finalistas globales en Technovation Girls, marcando un hecho histórico para el país y fortaleciendo las expectativas de representación internacional en la próxima competencia que se celebrará en India.

“Están trabajando en problemas importantes relacionados con educación, salud, medioambiente y sostenibilidad. La iniciativa también les exige desarrollar un plan de negocio, lo que es crítico para ellas porque les permite planificar esa plataforma o solución que están creando. Las mejores serán invitadas a finales de año a la India”, destacó Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

El programa forma parte de un movimiento global que busca reducir la brecha de género en la tecnología y motivar a más niñas y jóvenes a convertirse en creadoras de soluciones para sus comunidades.

Con información de Kevin Sánchez