Panamá reúne a más de 40 jóvenes investigadores en EnvironMentors 2026

El evento, realizado en Ciudad del Saber, reunió a estudiantes de entre 12 y 18 años de edad provenientes de Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador y Santa Lucía.

Panamá fue sede por primera vez en América Latina de la Feria Internacional de Ciencias EnvironMentors 2026, un programa impulsado por el Global Council for Science and the Environment (GCSE), organización con sede en Washington D.C., en Estados Unidos, dedicada a promover el uso de la ciencia para la toma de decisiones en temas ambientales y de salud pública.

El evento, realizado en Ciudad del Saber, reunió a más de 40 estudiantes de entre 12 y 18 años provenientes de Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador y Santa Lucía. La organización panameña INNOVA NATION fue seleccionada para liderar la implementación local y recibir a las delegaciones internacionales.

Durante una semana, los jóvenes presentaron proyectos enfocados en desafíos globales como cambio climático, inteligencia artificial aplicada al desarrollo sostenible, salud, turismo sostenible, acceso al agua, economía circular, biodiversidad y conservación de ecosistemas.

Las iniciativas fueron evaluadas por jurados nacionales e internacionales, quienes analizaron su innovación, impacto social y viabilidad. Entre los proyectos panameños reconocidos destacaron Eco Canal, desarrollado por Andrés Fraguela, Arturo Sáenz, Carlos Morgan y Enrique Villegas; Termopaint, de Jimena Girón y Natalie Díaz; y Greenaction, de Santiago M. González.

“Environmentors ha sido una oportunidad extraordinaria para que estudiantes de diferentes culturas aprendan unos de otros, colaboren y construyan una visión compartida de futuro basada en la ciencia, la innovación y la sostenibilidad”, señaló Karin Sempf, fundadora y directora ejecutiva de INNOVA NATION.

Por su parte, Avriel Díaz, directora ejecutiva de Global Council for Science and the Environment dijo: "Estamos emocionados de traer nuestra Feria Internacional de Ciencias a Panamá, un puente entre continentes, culturas e ideas, y de demostrar el poder de la colaboración internacional al reunir a estudiantes, mentores y científicos de todo el mundo para desarrollar soluciones que contribuyan a un futuro más sostenible'.