Celebran el primer Paseo de Usanzas Penonomeñas con Castalia Pascual de abanderada

El evento destacó piezas únicas del patrimonio local, como una pollera de coquito con más de 200 años de antigüedad.

Penonomé, Coclé/El distrito de Penonomé vivió una tarde cargada de tradición, cultura y orgullo con la realización del primer Paseo de Indumentarias Regionales de Penonomé, conocido también como el Paseo de Usanzas Penonomeñas, un evento que reunió delegaciones de distintos puntos del país y destacó la riqueza del folclore local.

Durante la actividad, mujeres ataviadas con vestuarios típicos desfilaron al ritmo de la cumbia, en una muestra que celebró las costumbres y tradiciones de la región.

La jornada estuvo marcada por la participación de la periodista y presentadora de TVN Noticias, Castalia Pascual, como abanderada, quien acudió junto a su familia y expresó su emoción por formar parte de esta iniciativa cultural.

“De coquito, sencilla, como lo es toda la vestimenta penonomeña. No solo es el vestido; su tambor es totalmente distinto. Estoy feliz de poder compartir con mi pueblo y con todo el país”, manifestó Pascual, quien además resaltó la importancia de rescatar y fortalecer la identidad cultural panameña. Con orgullo, recordó sus raíces familiares y su vínculo con el tamborito, asegurando que el reconocimiento recibido pertenece también a su familia.

El evento destacó piezas únicas del patrimonio local, como una pollera de coquito con más de 200 años de antigüedad, cuidadosamente conservada y reconocida por sus encajes tejidos a mano, trencillas y su característico lazo penonomeño. Residentes y conocedores del folclore explicaron el valor histórico de estas prendas, que han sido transmitidas de generación en generación.

Gestores culturales señalaron que esta iniciativa busca dar a conocer la evolución y particularidades de la indumentaria penonomeña, caracterizada por su sencillez, delicadeza en los encajes y técnicas como el punto de cruz. Algunas piezas exhibidas, con más de un siglo de historia, ya no se utilizan, pero forman parte esencial de la memoria cultural del distrito.

La celebración también se extendió a comunidades como San Antonio, donde familias adornaron sus portales con polleras, fotografías y recuerdos, mientras artesanos y emprendedores locales se sumaron a la actividad, mostrando el talento y la identidad de la región.

Los asistentes coincidieron en calificar el evento como un éxito y manifestaron su deseo de que el Paseo de Usanzas Penonomeñas se mantenga en los próximos años, consolidándose como una vitrina para preservar y promover las tradiciones de Penonomé y de todo Panamá.

Con información de Natali Reyes