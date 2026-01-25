Penonomé y Remedios se preparan para vivir intensamente los Carnavales 2026

Los carnavales son las fiestas más esperadas de los panameños.

Desde el centro del país hasta el occidente panameño, los distritos de Penonomé, en la provincia de Coclé, y Remedios, en Chiriquí, afinan los últimos detalles para recibir a miles de visitantes durante los Carnavales 2026, con propuestas que combinan tradición, innovación y diversión familiar.

En Penonomé, los organizadores del Carnaval Acuático confirmaron que ya se encuentran en la recta final de los preparativos para una de las celebraciones más emblemáticas del distrito. Los culecos se desarrollarán en tres rutas tradicionales: la Avenida Central, el balneario Las Mendozas y en El Manguito, espacios que por décadas han sido punto de encuentro para propios y visitantes.

Además, se anunció la participación de más de siete comparsas, así como la realización de los carnavales infantiles, que se celebrarán el domingo previo al inicio oficial de la fiesta, reforzando el carácter familiar del evento.

Max Morrell, miembro de la Junta del Carnaval Acuático de Penonomé, destacó que este año la organización apuesta por la innovación sin dejar de lado la seguridad. Señaló que el sábado de Carnaval se dará inicio a la fiesta con el tradicional desfile de balsas en el balneario Las Mendozas, considerado patrimonio cultural del distrito, prometiendo un espectáculo de primer nivel.

Aunque muchas de las sorpresas aún no han sido reveladas, la Junta del Carnaval adelantó que los detalles completos se darán a conocer el próximo jueves durante una conferencia de prensa.

Mientras tanto, en el distrito de Remedios, en Chiriquí, tanto la Calle Arriba como la Calle Abajo confirmaron que todo está listo para ofrecer un carnaval tradicional, familiar y lleno de alegría, caracterizado por sus culecos, mojaderas y una variada cartelera artística.

Ángelo Miranda, organizador del carnaval remediano, hizo un llamado a la población local y a las comunidades aledañas a respaldar esta celebración, asegurando que habrá artistas para el disfrute del público tanto de día como de noche.

Por su parte, María Morales, representante de Calle Arriba de Remedios, resaltó que este año el carnaval contará con lujo, esplendor e innovación, fruto de un arduo proceso de preparación que ha requerido esfuerzo físico y mental.

Los organizadores también confirmaron la participación de artistas nacionales de gran renombre, presentaciones de música típica en horas nocturnas y la presentación de tonadas durante los tradicionales topones, donde las reinas prometen deslumbrar al público durante los días del Carnaval 2026.

Con propuestas que resaltan la identidad cultural de cada región, Penonomé y Remedios se perfilan como dos de los principales destinos para disfrutar de las fiestas del Rey Momo en Panamá.

Con información de Natali Reyes e Iván Saldaña