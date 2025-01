Más de 700 personas verificadas en punto de control en la Calzada de Amador

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas 716 personas fueron verificadas mediante el dispositivo de seguridad en la Calzada de Amador, según un informe de la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, también se registraron 621 vehículos, 12 motos y 32 taxis, para mantener “el orden y la sana convivencia en estos sectores del corregimiento de Ancón”.

Trascendió que entre las personas aprehendidas hay algunas que están vinculadas al delito contra la seguridad colectiva, entre otras faltas administrativas.

La Policía indicó que se colocaron seis infracciones de tránsito, “resguardando la vida de los usuarios de las vías públicas y demás visitantes en este sector turístico”.

A finales de diciembre, el director de la entidad, Jaime Fernández, dijo que habían comenzado las acciones para garantizar el orden y la seguridad en la Calzada de Amador y el Casco Viejo, luego de que la Alcaldía de Panamá emitiera el Decreto Alcaldicio N° 12-2024, denominado “Decreto Berenjena”, que eliminó la vigencia de la "ley zanahoria" solo en dos áreas turísticas de la ciudad. El objetivo del mismo es promover el turismo de entretenimiento para fortalecer la economía nocturna en el distrito de Panamá.

Esta medida regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal, manteniendo los horarios generales ya establecidos: de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 a.m.

Fernández dijo en su momento que para la Policía Nacional lo más importante es mantener el orden y, en el caso de la Calzada de Amador, se instalarían puestos de control más estrictos. Agregó que el Decreto Berenjena es algo ajeno a la Policía Nacional y les toca trabajar con lo que se apruebe y fortalecer las áreas para mantener el orden.

