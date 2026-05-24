'Pesca tu Basura': Impulsan iniciativa en Vacamonte para combatir la contaminación marina

El proyecto busca fortalecer la recolección de basura marina con la participación de embarcaciones pesqueras, instituciones públicas y empresas privadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de reducir la contaminación por desechos en los ecosistemas marinos, el Ministerio de Ambiente, junto al sector pesquero y la empresa privada, lanzó en el Puerto de Vacamonte la iniciativa “Pesca tu Basura”, un programa orientado a la recuperación de residuos sólidos en el mar y su adecuada disposición en tierra.

El proyecto busca fortalecer la recolección de basura marina con la participación de embarcaciones pesqueras, instituciones públicas y empresas privadas, con el fin de reducir la presencia de plásticos en zonas de pesca, eliminar redes fantasma y mejorar la gestión ambiental en los océanos.

Como parte de la estrategia, se promoverá que embarcaciones camaroneras recojan residuos plásticos durante sus faenas de pesca y los trasladen al Puerto de Vacamonte, donde serán depositados en un contenedor de 16 yardas instalado en un punto estratégico. Este sistema contará con el apoyo de la empresa Aseo Capital, responsable de la recolección mensual, reciclaje y disposición final de los desechos durante seis meses.

La iniciativa también incluye jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a capitanes de embarcaciones, trabajadores del sector pesquero y comunidades cercanas, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la participación activa en la protección de los mares.

El programa es desarrollado en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá, la empresa Sea Deli y cuenta con financiamiento del proyecto GEF “Ciudades Circulares más allá del Plástico”, ejecutado por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon).

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que la protección del océano requiere la participación de todos los sectores.

“La protección del ambiente no puede depender únicamente del Gobierno, requiere corresponsabilidad, voluntad y participación de todos los sectores”, señaló.

Navarro añadió que cada residuo retirado del mar representa una amenaza menos para la biodiversidad y un paso hacia una economía más circular y sostenible.

El Ministerio de Ambiente reiteró que esta iniciativa busca convertirse en un modelo de cooperación público-privada para enfrentar la contaminación marina y fortalecer la gestión ambiental en el país.